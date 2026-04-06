Хомяк несколько дней прожил в вентиляции, ожидая спасения в красноярской многоэтажке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске волонтеры помогли спасти домашнего хомяка, который упал в вентиляционную шахту с седьмого этажа и провел там три дня.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске волонтеры помогли спасти домашнего хомяка, который упал в вентиляционную шахту с седьмого этажа и провел там три дня.

Как сообщили в общественном движении «ДогСпас», питомец выжил после падения и за время нахождения в шахте даже начал обустраивать себе гнездо. Найти его удалось с помощью специальной камеры.

Для спасения волонтеры опустили в шахту пластиковую бутылку с кормом. Когда хомяк забрался внутрь, его аккуратно подняли наверх.

Питомец не пострадал. Его хозяйка — девочка — и ее семья остались очень рады благополучному исходу истории.

«Спасибо, что согласились, приехали и спасли. Ведь многие пожимали плечами и советовали купить нового… Но нам дорог именно этот», — написала в комментариях сообщества волонтеров мама девочки.

