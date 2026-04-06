Стали известны подробности технического поражения «Норманочки» в плей-офф

Стали известны подробности административного скандала, из-за которого нижегородской «Норманочке» засчитали техническое поражение в первом матче серии против «Лагуны-УОР». Как сообщает MAX-канал «Бокал Прессека», причиной срыва игры стало отсутствие машины скорой помощи на объекте в установленное регламентом время. Дежурный экипаж застрял на месте реального ДТП, а диспетчер подрядной организации вовремя не направил резервную бригаду.
Согласно правилам профессионального спорта, медики должны присутствовать на площадке за час до начала встречи. Третья по счету машина прибыла на арену через 1 час и 4 минуты после контрольного срока — опоздание составило всего три минуты. Однако инспектор матча был обязан принять решение об отмене, так как проведение игры без медицинского сопровождения влечет за собой персональную ответственность вплоть до уголовной. На момент отмены на трибунах находилось около 500 болельщиков.
Эксперты называют случившееся «административным харакири», указывая на халатность ответственных сотрудников клуба, которые узнали об отсутствии медиков от инспектора, а не от диспетчера заранее. В качестве стратегической ошибки отмечается попытка дождаться обещанную машину вместо оперативного вызова альтернативных платных служб. В будущем клубу рекомендовано внедрить систему многократного подтверждения выезда экстренных служб за два часа до стартового свистка.
Ранее нижегородская «Норманочка» сравняла счет в полуфинальной серии с «Лагуной».