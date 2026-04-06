В Волгограде выходили ребенка с массой тела 720 граммов

В Перинатальном центре № 2 в Волгограде готовится к выписке малыш, который появился на свет три месяца назад на 27-й неделе беременности с весом всего 720 граммов. Об этом сообщает областной комитет здравоохранения.

Источник: "Российская газета"

Беременность прервалась раньше срока. Новорожденного сразу направили в реанимацию. Там младенец провел почти два месяца.

Сегодня мальчик Платон чувствует себя хорошо. Хотя за этот срок были и положительная динамика, и временные откаты.

Ребенок научился самостоятельно дышать, ему проводили гемотрансфузии. После стабилизации состояния его перевели в отделение патологии для совместного пребывания с матерью. На этом этапе родители под руководством врачей учились правильно ухаживать за недоношенным сыном.

Теперь масса тела Платона составляет 2,5 килограмма.