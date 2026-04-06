Каким генетическим тестам нельзя верить, рассказала доктор Парецкая

«Вам говорят, что при наличии определенного гена запрещены силовые тренировки, а показана только йога. Или из-за другого гена нельзя пить кофе. Но, во-первых, большинство таких рекомендаций основаны на слабых научных данных. Во-вторых, влияние отдельного гена на метаболизм, склонность к полноте или, к примеру, спортивные успехи, крайне незначительно. За эти признаки отвечают сотни, а то и тысячи генов, плюс окружающая среда. В-третьих, образ жизни, привычки, окружение и психология влияют на здоровье и самочувствие на порядок сильнее, чем генетический фон», — делится своим мнением медик.