Каким генетическим тестам нельзя верить, рассказала доктор Парецкая

Врач и блогер Елена Парецкая рассказала, почему не всем генетическим тестам стоит безоговорочно доверять. По мнению медика, нередко речь идет не о науке, а об умном маркетинге.
«Медицинская генетика — это серьезно и по делу. К ним относятся анализ на мутации в генах, повышающих риски рака молочной железы и яичников, диагностика наследственных заболеваний, фармакогенетика, чтобы понять, как тело человека будет принимать определенные лекарства», — говорит врач.
Другое дело, когда речь идет о рекламе, в которой звучат рекомендации по образу жизни.
«Вам говорят, что при наличии определенного гена запрещены силовые тренировки, а показана только йога. Или из-за другого гена нельзя пить кофе. Но, во-первых, большинство таких рекомендаций основаны на слабых научных данных. Во-вторых, влияние отдельного гена на метаболизм, склонность к полноте или, к примеру, спортивные успехи, крайне незначительно. За эти признаки отвечают сотни, а то и тысячи генов, плюс окружающая среда. В-третьих, образ жизни, привычки, окружение и психология влияют на здоровье и самочувствие на порядок сильнее, чем генетический фон», — делится своим мнением медик.
Парецкая призывает не вестись на красивые обещания и прежде, чем решиться на генетическое тестирование, обсудить его целесообразность с врачом. А для здоровья и хорошей формы работать с диетологами, тренерами и психологами.
«Ваше тело — это не сумма генов, а история, которую вы пишете каждый день своими решениями. И она важнее любой генетической предрасположенности», — считает медик.
