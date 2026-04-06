Аграрии Красноярского края могут компенсировать до 30% затрат на технику и оборудование

Агропромышленные предприятия Красноярского края, которые приобрели технику или оборудование с марта 2025 года по февраль 2026 года по договорам купли-продажи или в лизинг, могут получить компенсацию. Из краевого бюджета на эти цели выделят около 1,1 млрд рублей.
Компенсация составит до 30% затрат стоимости техники и оборудования с учетом предельного лимита.
В этом году перечень субсидируемой техники расширили. Помимо основных видов — комбайнов, тракторов, прицепного оборудования, грузовых автомобилей — в него включили беспилотные летательные аппараты. Также поддержка предусмотрена на различного вида оборудование, в том числе для пищевой перерабатывающей промышленности.
«В этом году по поручению губернатора Красноярского края с учетом приоритетных направлений развития отрасли изменились условия предоставления господдержки по ряду направлений. Если предприятие является участником проекта по повышению производительности труда, то при расчете субсидии на приобретение техники и оборудования применяется повышающий коэффициент. На эту поддержку могут претендовать также организации, которые экспортируют продукцию. Кроме того, для таких предприятий предельный лимит на одного получателя увеличился с 20 млн до 30 млн рублей», — рассказал министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.
Напомним, что с 2024 года в регионе действует ведомственный проект «Развитие инновационной, научно-технической деятельности и повышение производительности труда» для малых предприятий с выручкой от 150 до 400 млн рублей. Организации с выручкой выше 400 млн рублей могут принять участие в федеральном проекте «Производительность труда», который действует в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Документы на получение компенсации в Минсельхозе края принимают до 29 апреля. Порядок предоставления мер господдержки для аграриев существенно упростили. В рамках проекта «Государство для людей» Минсельхоз региона внедрил цифровой сервис «Субсидия АПК 24». Все заявки сельхозпроизводители теперь направляют в электронной форме через государственную информационную систему. Здесь же можно ознакомиться с результатами отборов.