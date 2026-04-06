Через Воронеж пройдет высокоскоростная магистраль из Москвы в Адлер

Быстрые поезда будут проезжать через несколько районов Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Высокоскоростная магистраль из Москвы в Адлер пройдет через Воронеж. Проект запланирован в схеме территориального планирования России в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Документ на днях подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, его опубликовали 2 апреля.

Протяженность высокоскоростной магистрали составит 1525 км. Поезда будут перемещаться со скоростью до 400 км/ч, что позволит сократить время в пути от Москвы до Адлера с 23 часов до 7 часов 50 минут.

Магистраль пройдет через Воронеж, Рамонский, Новоусманский, Каширский, Лискинский, Каменский, Подгоренский, Россошанский, Кантемировский, Богучарский районы. Поезда будут проходить также через Тулу, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Туапсе, Сочи.

Строительство высокоскоростной магистрали Москва — Адлер начнется в 2030-х годах, завершить ее планируют к 2035 году.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что этим же распоряжением премьер-министра утверждена реконструкция взлетно-посадочной полосы воронежского аэропорта, ее продлят до 2,5 тыс метров.