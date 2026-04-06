Эксклюзивный проект «Кухня с Дадали» запускают в ОК

В соцсети Одноклассники стартует новый проект «Кухня с Дадали» (12+) о сбалансированном питании и формировании здорового рациона. Об этом сообщают в пресс-службе соцсети.
С 7 апреля по 13 мая в группе Школы здоровья В. А. Дадали в ОК будет выходить эксклюзивный проект «Кухня с Дадали». Он состоит из 20 серий, а в каждой из которых профессор Владимир Дадали вместе с приглашенным экспертом-нутрициологом расскажет о составе продуктов и секретах приготовления блюд.
Цель проекта — формирование у пользователей приверженности принципам здорового питания. Зрители узнают, что для поддержания здорового образа жизни можно использовать доступные продукты, а рецепты полезных блюд совсем не сложные.
«Мы сделали этот проект как серию видеоуроков, в которых рассказываем доступно о сложном — о том, как устроен организм, с понятными примерами и рецептами. Мы буквально сидим на домашней кухне, разделяя с вами все процессы приготовления блюд», — объяснил Владимир Дадали.
Первые пять серий проекта будут опубликованы уже завтра, 7 апреля. Далее ролики будут выходить три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.
