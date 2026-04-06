Мозаика из музыки, поэзии и прозы: Максим Аверин представит новый спектакль в Светлогорске

В постановке звучат произведения Высоцкого, Гафта, Маяковского и Рождественского.

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в субботу, 18 июля, народный артист Максим Аверин представит спектакль «Расправь крылья». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В фильмографии актёра насчитывается 48 картин. Кроме того, Аверин выступает в качестве ведущего телешоу и режиссёра.

Вот что рассказывают о постановке инсценировщики: «Это не творческая встреча и не концерт — это моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской звуковой и световой партитурой. Трогательности и чувственности спектаклю добавляют звуки живой скрипки».

Со сцены прозвучат произведения Александра Вертинского, Владимира Маяковского, Валентина Гафта, Роберта Рождественского, Владимира Высоцкого и других авторов, а также песни советских и российских композиторов. Представление дополнит видеоряд.

Продолжительность — 120 мин. Начало в 19:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».