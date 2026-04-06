Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края временно ограничат движение через ж/д переезд

В ночь с 6 на 7 апреля будет ограничено движение автотранспорта через ж/д переезд в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края.

В период с 18:00 6 апреля до 06:00 7 апреля в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд на выезде из посёлка городского типа Нижний Ингаш — на пересечении с федеральной трассой Р-255 «Сибирь».

Пропуск автотранспорта в указанный период времени будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме.

На легковом автомобиле объехать ремонтируемый участок можно через переезд, расположенный в черте посёлка Нижний Ингаш — на пересечении с улицей Железнодорожная.

ГИБДД и администрация Иланско-Нижнеингашского муниципального округа уведомлены об ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.