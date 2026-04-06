Имам объяснил, можно ли мусульманину есть кулич на Пасху

Татарстан — уникальный регион, где православные храмы и мечети стоят порой в нескольких шагах друг от друга. Здесь живут бок о бок русские, татары, чуваши, марийцы, и межконфессиональные браки давно стали нормой. Поэтому вопрос о том, может ли мусульманин попробовать пасхальный кулич или подарить крашеное яйцо христианскому коллеге, — не теоретический. Он возникает в каждой семье, где есть православные родственники или друзья. В преддверии Пасхи «АиФ-Казань» обратился за разъяснением к имаму-хатыбу казанской мечети Рустаму хазрату Хайруллину.
«Кулич — это угощение, а не жертвоприношение»: почему отказываться некультурно
— Многие мусульмане боятся, что, съев кулич, они совершат грех, потому что это «христианская пища». Так ли это?
Рустам хазрат Хайруллин поясняет: в исламе запрещено только то, что прямо названо харамом — свинина, алкоголь, мясо животных, забитых не по правилам. Пасхальный кулич, как правило, готовится из муки, яиц, масла, сахара, изюма — всё это халяль. Сам факт того, что кулич освящён в церкви, не меняет его состава. Поэтому если христианский сосед угощает вас куличом, отказаться — значит проявить бескультурье и неуважение.
«Пророк Мухаммад (мир ему) велел отвечать на угощение, принимать подарки, — напоминает имам. — Отказ от еды, которую вам предлагают с чистым сердцем, может обидеть человека. В многонациональной России, где веками живут вместе люди разных вер, это особенно важно».
Как рассказывает имам, существует хадис, запрещающий уподобляться христианам и иудеям в одежде, еде и обычаях, но речь идёт о постоянном подражании, а не о разовом действии. Съесть кулич на Пасху в гостях у православного друга — это не «уподобление», а проявление добрососедства.
«Красить яйца — не грех, если это не религиозный обряд»
— А как быть с крашеными яйцами? Можно ли мусульманину украшать яйца или дарить их?
Рустам хазрат Хайруллин обращает внимание на важную деталь: обычай красить яйца весной существовал у многих народов задолго до христианства. У татар, например, есть «Праздник Яйца» (Кукей бэйрэме), который отмечают 1 мая. Дети ходят по домам и собирают крашеные яйца, сладости, пирожки. Эта традиция связана с языческим праздником встречи весны Науруз и не имеет отношения к христианству. Поэтому если мусульманская семья красит яйца для детей — это просто весенняя забава, а не участие в чужом религиозном таинстве.
«Если ребёнок вместе со сверстниками-христианами участвует в мастер-классе по росписи яиц, это не считается грехом, — говорит имам. — Это творчество, развитие моторики, радость общения. Другое дело, если взрослый мусульманин сознательно идёт в церковь, чтобы освятить яйца, и воспринимает это как религиозный акт — здесь уже возникает вопрос о границах. Но просто покрасить яйца дома или подарить их соседу — не запрещено».
«Поздравлять с Пасхой — это уважение, а не вероотступничество»
— А как насчёт словесного поздравления? Может ли мусульманин сказать «Христос воскресе»?
Имам разводит понятия: разделять чужую веру и уважать её. Произнести «Христос воскресе» как исповедание своей веры мусульманину, конечно, нельзя. Но ответить на поздравление «И вас с праздником» или просто сказать «С праздником» — это вежливость, принятая в обществе. Мусульмане не поздравляют христиан с праздником Ураза-байрам, но христиане нас поздравляют. Хазрат объясняет, что это проявление взаимного уважения. Если мусульманин не хочет конфликта, он, конечно, ответит: «И вас с праздником».
Рустам хазрат Хайруллин подчёркивает: в Коране сказано, что Аллах создал людей разными племенами и народами, чтобы они узнавали друг друга. Уважение к традициям ближнего — часть веры. Отказать соседу в элементарном поздравлении, когда он делится с тобой радостью, — значит оттолкнуть его от ислама.
«Особый случай: кряшены и смешанные семьи»
Как ранее писал «АиФ-Казань», в Татарстане есть и свои уникальные традиции. Кряшены — этнографическая группа татар, исповедующая православие, — отмечают Пасху (Олы көн) с древними обрядами: накануне топят баню для усопших, устилают пол еловыми ветвями, а дети ходят по домам с татарскими песенками-кличками. Для них кулич и крашеное яйцо — такие же символы праздника, как для православных русских.
А в смешанных семьях, которых в Татарстане более 40%, давно сложился свой этикет: на Пасху все вместе едят куличи, а на Ураза-байрам — пекут чак-чак и колют барашка. Как говорила одна из наших героинь, татарка Лиана: «Мы с мужем красим яйца, чтобы раздавать ребятишкам, которые приходят славить. Аллах учит принимать любого. Бог един для всех».
Пасха в Татарстане — это не просто религиозный праздник. Это день, когда многовековое соседство и взаимное уважение становятся видимыми. Татарская бабушка, красящая яйца для внуков, и русская соседка, угощающая куличом постившихся мусульман, следуют одной простой истине: добро не имеет национальности. И если кулич испечён из халяльных продуктов, а крашеное яйцо дарится от чистого сердца — ничего греховного в этом нет. Есть только теплота человеческого общения.