Имам объяснил, можно ли мусульманину есть кулич на Пасху

Имам разводит понятия: разделять чужую веру и уважать её. Произнести «Христос воскресе» как исповедание своей веры мусульманину, конечно, нельзя. Но ответить на поздравление «И вас с праздником» или просто сказать «С праздником» — это вежливость, принятая в обществе. Мусульмане не поздравляют христиан с праздником Ураза-байрам, но христиане нас поздравляют. Хазрат объясняет, что это проявление взаимного уважения. Если мусульманин не хочет конфликта, он, конечно, ответит: «И вас с праздником».