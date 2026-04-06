СНИЛС получили более 4 млн жителей Новосибирской области за 30 лет

В Новосибирской области за 30 лет работы системы персонального учета открыли больше 4 миллионов индивидуальных лицевых счетов. Соответствующий закон начал действовать в апреле 1996 года, тогда на каждого трудоустроенного человека стали заводить отдельный счет для сведений о пенсионных правах. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.
Туда попадают данные о стаже, зарплате и страховых взносах, которые перечислял работодатель. Даже если человек трудился по совместительству в разных местах, все сведения стекаются на один счет, который остается за ним на всю жизнь. Это помогает гражданам не переживать, что их пенсионные права потеряются, ведь вся накопленная информация надежно хранится.
Если человек трудится на вредном или опасном производстве, что дает право выйти на пенсию досрочно, эти сведения тоже отражаются на его счете. Там же фиксируются взносы на накопительную часть пенсии, которые можно забрать женщинам с 55 лет и мужчинам с 60.
Счет ведут специалисты отделения на протяжении всей жизни владельца. Сейчас сотрудники фонда пополняют данные больше чем по 3 миллионам счетов жителей региона. Любой работающий может проверить, как формируются его пенсионные права, через выписку.
Фонд регистрирует в системе даже детей. С июля 2020 года отделение само открывает счета новорожденным на основании данных из ЗАГС. Сведения попадают в личный кабинет мамы на портале госуслуг. За это время специалисты оформили больше 130 тысяч СНИЛС малышам без каких-либо заявлений от родителей.