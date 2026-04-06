С 15 апреля из Калининграда запустят дополнительные «дачные» поезда

С 15 апреля из Калининграда назначат дополнительные поезда. Нововведения связаны с началом периода курсирования дачных составов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
Дополнительные поезда будут ходить на мамоновском, багратионовском, балтийском и черняховском направлениях.
На мамоновском направлении.
С 15 апреля назначат два пригородных поезда, которые будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала — 10:25, обратно из Мамоново — в 16:20.
На багратионовском направлении.
Два дополнительных поезда назначат по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала — в 8:25, обратно — в 18:35. Кроме того, отменят пригородный поезд № 6315, который курсирует по выходным из Багратионовска в 14:15.
На балтийском направлении.
С 15 апреля в Балтийск назначат четыре дополнительных поезда. Время отправления с Южного вокзала — в 8:10 и 13:05. В обратном направлении — в 9:51 и 16:20. Поезда будут курсировать по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.
На черняховском направлении.
«Дачный» поезд будет ходить по вторникам, четвергам, субботам и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала — в 8:15, из Черняховска состав станет отходить в 13:05.
Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».