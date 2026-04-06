Застройщики находятся в сложной ситуации — глава Минстроя Иркутской области

Ранее агентство сообщало, что многие хотели бы приобрести квартиру в новостройке в Иркутске по адекватной цене не только для комфортного проживания, но и в качестве инвестиции в будущее. Однако стоимость «первички» в регионе год от года неумолимо ползет вверх. В последнее время цены на жильё стали «лаять» и очень больно «кусаться». Недвижимость пять лет назад была доступнее многим горожанам за счёт выгодных ипотечных программ. А сейчас стоимость квартир выросла, льготные программы урезаются, из-за высоких ставок по кредитам своё жильё становится почти роскошью. Но корр. ИА IrkutskMedia решил проверить, реально ли в 2026 году в Иркутске найти квартиру за «покладистый» ценник, и был приятно удивлён. Оказалось, в областной столице есть ЖК, где стоимость квартир остановилась на уровне пятилетней давности.