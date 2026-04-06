В Новосибирской области обсудили меры поддержки инновационных проектов

В области активно используют федеральные инструменты, включая фонд «Сколково». Его региональным оператором выступает Новосибирский областной инновационный фонд, который по итогам 2025 года признали лучшим в стране. Это позволило привлечь свыше 30 млн рублей в проекты местных разработчиков. Сейчас участниками программы являются 152 компании, из них более сотни — малые технологические предприятия.