В Новосибирской области обсудили меры поддержки инновационных проектов

В области активно используют федеральные инструменты, включая фонд «Сколково». Его региональным оператором выступает Новосибирский областной инновационный фонд, который по итогам 2025 года признали лучшим в стране. Это позволило привлечь свыше 30 млн рублей в проекты местных разработчиков. Сейчас участниками программы являются 152 компании, из них более сотни — малые технологические предприятия.
Существенную поддержку обеспечивает Фонд содействия инновациям. В 2025 году он профинансировал 138 проектов на сумму более 333 млн рублей. Отдельное внимание уделяется молодёжным инициативам: по конкурсу «Студенческий стартап» регион вошёл в число лидеров по количеству заявок и темпам их роста.
Развиваются и региональные меры. В частности, действуют субсидии на трансфер технологий. В прошлом году поддержали 33 проекта на сумму свыше 123 млн рублей. Разработки охватывают здравоохранение, сельское хозяйство, ЖКХ, телеком и транспорт.
Также в регионе тестируют новые механизмы поддержки. В 2025 году стартовал пилотный отбор проектов в рамках нацпрограмм технологического лидерства совместно с Российским научным фондом. Компании и научные организации уже подали заявки с техническими решениями.
Дополнительно в рамках программы научно-технологического развития предоставляются гранты на создание лабораторий под руководством молодых специалистов. Финансирование рассчитано на три года, при этом общий размер гранта может достигать 45 млн рублей.