В больнице № 13 Нижнего Новгорода отремонтируют ангиограф

Ангиограф отремонтируют в городской клинической больнице № 13 Автозаводского района Нижнего Новгорода за 35,6 млн рублей. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.
В течение 60 дней исполнитель контракта должен заменить старую рентгеновскую трубку на новую, настроить оборудование и выдать техническое заключение.
«Ангиографическая установка превращает сложную хирургию в высокоточную манипуляцию: через небольшой прокол в бедре она позволяет предотвращать инфаркты и инсульты», — говорится в сообщении.
