«Алюминиеполия» может стать новой популярной настольной игрой

Про экологию в промышленности сегодня говорят инженеры, экологи и даже будущие PR-специалисты. Кейс РУСАЛа, посвящённый экологичному производству алюминия, стал одним из самых популярных на федеральном этапе конкурса коммуникационных проектов «Лучник Будущее».
В рамках конкурса студенты предложили 186 решений PR-кейсов. Участники могли выбрать задачу по 12 темам из различных отраслей. Cтуденческие команды из 33 лучших вузов 15 городов России — Москвы, Красноярска, Краснодара, Иркутска, Челябинска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Ижевска, Саратова, Новосибирска. Студенты разрабатывали конкретные решения, искали способы донесения информации до каждого жителя.
Задача РУСАЛа вызвала большой интерес — её выбрали сразу 26 команд. Участники предложили самые разные решения — от мобильных игр до масштабных фестивалей.
Лучшим признали проект команды Пермского политеха, которая предложила настольную игру «Алюминеполия». Игра в простой и наглядной форме знакомит с принципами переработки и цикличной экономики. Игроки развивают производство, инвестируют в зеленые технологии и реагируют на карточки событий. В тройку лучших также вошли команды ВШЭ и РЭУ им. Плеханова.
«Для нас важно, что молодые специалисты интересуются темой экологичного производства и предлагают свои идеи. Такие проекты помогают не только находить свежие коммуникационные решения, но и вовлекать молодое поколение в тему экологической ответственности в промышленности — делать ее интереснее и понятнее для широкой аудитории», — отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова.
Подобные молодежные конкурсы способствуют поиску новых форматов диалога о развитии современного производства и о роли экотехнологий в жизни городов.