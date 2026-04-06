Доклад по делу о разбитой дороге в Павлове затребовал Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за ненадлежащего состояния дорог в Павлове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для вмешательства федерального центра стало обращение нижегородцев в приемную главы СК «ВКонтакте». Речь идет об участке автодороги от улицы Толстого до Гастелло. По словам горожан, эта дорога уже несколько лет в непригодном состоянии: асфальт в многочисленных колеях, а после снега и дождей полотно просто размывает. Ни проехать, ни пройти нормально — ни машине, ни пешеходу.
Местные жители подчеркивают, что жалобы в различные инстанции до сих пор не принесли результатов. В связи с этим в региональном следственном управлении уже расследуется уголовное дело, возбужденное по инициативе центрального аппарата ведомства.
Александр Бастрыкин поручил главе нижегородского управления СК Айрату Ахметшину доложить, какие следственные действия уже проведены по уголовному делу и что именно удалось установить.