В красноярских тортах экспертиза обнаружила вредные бактерии и плесень

В 1-м квартале в Красноярске проверили качество и безопасность 30 образцов кондитерских изделий. Экспертизу проводили специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Проверяли образцы тортов, фруктово-ягодного мармелада, шоколадных конфет, драже в шоколаде, меренги, кексов, печений и пирожных, сообщает главный специалист филиала Наталья Башкирова. В 4 образцах тортов зарегистрированы бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесневые грибы. Информацию о нарушениях направили производителям для устранения проблем, отмечают Gornovosti.ru Эксперты подчеркивают, что опасные для человека микроорганизмы (золотистый стафилококк, сальмонеллы, колиформные бактерии, дрожжи, плесень и др.) появляются в готовых пищевых продуктах при нарушении технологии изготовления или санитарно-гигиенических требований, использовании несвежего сырья.