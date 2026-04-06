В Свердловской области сократят часы продажи алкоголя

С первого марта в Свердловской области начали действовать ограничения на продажу безалкогольных энергетиков в школах, колледжах, вузах и на прилегающих к ним территориях, также в больницах и поликлиниках, в учреждениях культуры и спорта. Запрет касается и мест проведения массовых мероприятий, например концертов, соревнований и фестивалей, но есть нюанс: он начинает действовать за два часа до начала мероприятия и снимается через час после его окончания.