В Свердловской области сократят часы продажи алкоголя

«При разработке документа опирались на Концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года и дальнейшую перспективу, а также анализировали опыт других регионов», — передает департамент информполитики.
Так, законопроект предполагает ограничение времени продажи алкогольной продукции с 22:00 до 09:00 (сегодня приобрести горячительное можно с 8 утра до 11 вчера). Новелла не коснется кафе, ресторанов и прочего общепита, чья площадь превышает 30 квадратных метров.
Также предусмотрен запрет продажи спиртного в день защиты детей, День знаний и День трезвости.
Как отметил главный нарколог области и УрФО Антон Поддубный, ограничение, во-первых, поможет сформировать у подрастающего поколения привычку проводить досуг без алкоголя, а во-вторых, поможет снизить число заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.
Законопроект направлен на рассмотрение в законодательное собрание, следующее заседание которого запланировано на 21 апреля.
С первого марта в Свердловской области начали действовать ограничения на продажу безалкогольных энергетиков в школах, колледжах, вузах и на прилегающих к ним территориях, также в больницах и поликлиниках, в учреждениях культуры и спорта. Запрет касается и мест проведения массовых мероприятий, например концертов, соревнований и фестивалей, но есть нюанс: он начинает действовать за два часа до начала мероприятия и снимается через час после его окончания.
За нарушение требованиях полагается административное наказание.