Медсестра из Калининграда отправила мошенникам 1,2 миллиона рублей

1,2 миллиона рублей перевела мошенникам жительница Калининграда, поверив в легенду о том, что третьи лица пытаются получить доступ к её денежным средствам.
Потерпевшая — медсестра из Ленинградского района — приняла звонок от неизвестного, который сообщил, что на её банковских счетах якобы зафиксированы подозрительные финансовые операции, а также предпринимаются попытки оформления кредитов от её имени. Запаниковав калининградка не сделала главного — не прервала звонок, а продолжила втягиваться в мошенническую игру.
Ей сообщили, что сохранить сбережения можно только один способом — срочно перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». Доверившись собеседнику, калининградка перевела более 1,2 миллиона рублей на указанные ей реквизиты.
Позднее потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными: сотрудники банков никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» — таких попросту не существует.