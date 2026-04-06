Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд запустил процедуру банкротства Пермской лесопромышленной компании

Требования кредитора составили 16 млн рублей долга.

Источник: Комсомольская правда

По решению Арбитражного суда Пермского края началась процедура банкротства ООО «Пермская лесопромышленная компания», следует из информации, опубликованной в электронной картотеке арбитражных дел.

Инициатором выступило ООО «Пятигорье», которое добилось включения в реестр требований 14,4 млн рублей основного долга и 1,6 млн рублей процентов. Задолженность связана с договором покупки древесины, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».

ООО «Плитпром» заявило требования к должнику на сумму 14,6 млн рублей, следует из материалов дела. В списке кредиторов также числятся: ООО «Рускон», ООО «Инструмент Д», ООО «Интеко Россия», ООО «Эра», МУП «Водоканал» Гремячинского городского поселения и ряд индивидуальных предпринимателей.