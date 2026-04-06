В Ростове тысячи жителей Западного жилмассива остались без водоснабжения

В Советском районе Ростова из-за аварийных ремонтных работ на магистральном водоводе, расположенном на улице Жмайлова, значительная часть Западного жилого массива оказалась отключена от водоснабжения.
О временном прекращении подачи воды проинформировала министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная. По ее данным, ограничения затронули все жилые дома в зоне, ограниченной улицами Малиновского, Стабильной, Мильчакова и Стачки. Кроме того, без воды остались и люди, чьи дома расположены в товариществе «Садовод-Любитель».
Министр уточнила, что ремонтные работы на проблемном участке водовода должны завершиться в понедельник, 6 апреля. Восстановить штатное водоснабжение коммунальщики ориентировочно планируют к 18 часам вечера.
