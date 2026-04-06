Владивостокцев предупредили о грядущих дорожных работах

В план работ включили многострадальную лестницу к подземному переходу возле автобусной остановки «Картинная галерея». На неё было много жалоб в социальных сетях, отнюдь не голословных — фотографии аварийного объекта, когда-то бывшего лестницей, прилагались; поток жалоб подстегнули последние случаи травмирования женщин на аварийных лестницах по улицам Добровольского и Сафонова. На лестнице у «Картинной галереи» никто упасть и получить травму не успел, успела вмешаться прокуратура. Ведомство внесло представление главе городской администрации по факту аварийного состояния лестницы и поставило на контроль её реконструкцию.
Также в Ленинском и Фрунзенском районах будут устранять ямы и неровности на проезжей части, ремонтировать «уставшие» участки тротуаров. В общей сложности заасфальтируют более 5 600 квадратных метров дорог. Все работы, включая ремонт лестницы, должны быть выполнены до конца июля. Заявки от подрядчиков принимают до 7 апреля.
Для локального ремонта дорог в Советском и Первореченском районах поиск подрядчиков начинается. Первомайскому району его уже выбрали — это компания «ИСТ». Помогать коммерческим предприятиям будет муниципальная служба «Содержание городских территорий».
Масштабные дорожные работы планируются на перекрёстке улиц Анны Щетининой, Выселковой и Днепровской (с изменением схемы движения, расширением проезжей части и прочей модернизацией). Подготовка к реконструкции началась ещё в феврале — вырубка деревьев под дополнительную полосу движения. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют улицы Черняховского и Невельского, участки Океанского проспекта, проспекта 100-летия Владивостока и улицы Волховской.