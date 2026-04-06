Владивостокцев предупредили о грядущих дорожных работах

В план работ включили многострадальную лестницу к подземному переходу возле автобусной остановки «Картинная галерея». На неё было много жалоб в социальных сетях, отнюдь не голословных — фотографии аварийного объекта, когда-то бывшего лестницей, прилагались; поток жалоб подстегнули последние случаи травмирования женщин на аварийных лестницах по улицам Добровольского и Сафонова. На лестнице у «Картинной галереи» никто упасть и получить травму не успел, успела вмешаться прокуратура. Ведомство внесло представление главе городской администрации по факту аварийного состояния лестницы и поставило на контроль её реконструкцию.