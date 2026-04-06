«Не позволю делать бизнес на абортах»: губернатор Никитин назвал роскошью прерывание беременности по желанию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апреля, ФедералПресс. В 2025 году количество абортов, проведенных в государственных медучреждениях по желанию женщин, сократилось на треть в Нижегородской области. Всего было выполнено чуть более 1,5 тысячи таких операций. Это в пять раз меньше, чем было десять лет назад. По словам губернатора Глеба Никитина, это можно назвать маленькой победой.