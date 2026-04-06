«Не позволю делать бизнес на абортах»: губернатор Никитин назвал роскошью прерывание беременности по желанию

«Однако этого недостаточно. В стране критическая ситуация. И допускать аборт по желанию — слишком большая роскошь. Наша задача — постараться исключить такие случаи, но не запретами, а качественной работой, заботой и ответственностью! Мы готовы брать на себя роль отца, если женщина родила и не хочет быть мамой, — вырастим ребенка. Но я не позволю делать бизнес на абортах», — заявил нижегородский губернатор.
Глеб Никитин пояснил, что частные клиники, которые проводят аборты, обязаны предоставлять широкий спектр поддержки для женщины, которая хочет пойти на этот шаг, чтобы переубедить ее. При этом он сослался на данные статистики, что доабортное консультирование лучше проводят в государственных больницах и поликлиниках.
Нижегородский губернатор пригрозил, что те частные клиники, которые не хотят качественно подходить к работе с женщинами, будут лишены возможности выполнять процедуры прерывания беременности.
«Аборты должны выполнять по медицинским показаниям. По другим причинам — в исключительных случаях, которые будут рассматриваться индивидуально», — написал Глеб Никитин у себя в канале в МАХ.
Он также анонсировал, что в регионе планируется уделять особое внимание работе с будущими отцами, в том числе с точки зрения психологической поддержки. Губернатор призвал мужчин быть настоящими защитниками своих женщин, а не инфантильными эгоистами.
Ранее «ФедералПресс» приводил комментарий главы Нижегородской области о демографической политике региона в сфере демографии по итогам заседания Совета губернаторов ПФО, которое провел полпред Игорь Комаров.
