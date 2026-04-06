Пермский край ждут временный уход весны и снегопады

В четверг антициклон распространит свое влияние уже на большую часть Прикамья. Малоподвижный фронт принесет осадки в виде дождя, переходящего в снег. Часть прогнозов утверждает о начале сильного снегопада до 10 см снега в районе Перми. По северу края температура воздуха ночью составит −3…-6 градусов, днем до 0…-2 градусов. В центральных частях будет обратный суточный ход — с ночных +2…+5 градусов до вечерних −1…-3 градусов.