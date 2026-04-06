Пермский край ждут временный уход весны и снегопады

Прикамье в ближайшие дни ждет извечный спор весны с зимой. На регион обрушатся снегопады, улучшение погоды надо ждать к православной Пасхе. Неутешительный прогноз составили портал «Опасные природные явления Пермского края».
Характер погоды начнет стремительно ухудшаться со среды, 8 апреля. В Прикамье ворвутся холодные массы антициклона с Баренцева моря. Похолодание сопроводит усиление северо-восточного ветра со снегопадами и восстановление снежного покрова.
Предвестником отступившей было зимы станет сильный мокрый снег в северных частях региона уже днем 7 апреля. В течение дня антициклон продолжит свое наступление в центральные районы края. В ночь на 8 апреля похолодает от −3 до +2 градусов, в Перми будет около 0 градусов. Днем потеплеет до +10 градусов.
В четверг антициклон распространит свое влияние уже на большую часть Прикамья. Малоподвижный фронт принесет осадки в виде дождя, переходящего в снег. Часть прогнозов утверждает о начале сильного снегопада до 10 см снега в районе Перми. По северу края температура воздуха ночью составит −3…-6 градусов, днем до 0…-2 градусов. В центральных частях будет обратный суточный ход — с ночных +2…+5 градусов до вечерних −1…-3 градусов.
В пятницу, 10 апреля, характер погоды не изменится: будет холодно, есть большая вероятность снегопадов. К выходным антициклон начнет постепенно смещаться к югу, вновь пройдет снег. Самыми счастливыми станут жители севера Прикамья, где начнется потепление до +5…+7 градусов.
Значительные изменения в характере погоды ждут пермяков в воскресенье, 12 апреля. В День космонавтики и на Пасху предварительно установится малооблачная погода со значительным потеплением днем до +8…+13 градусов. Весна все-таки будет, как и последующее лето!