В Красноярском крае за выходные поймали больше сотни автопьяниц

Полицейские назвали количество пойманных пьяных водителей в Красноярском крае за прошедшие выходные.
За два выходных дня в регионе инспекторы ДПС задержали 130 пьяных водителей. Среди задержанных нарушителей оказалось 6 автомобилистов, ранее уже привлекавшихся к административной ответственности за нетрезвое вождение, и 22 автолюбителя без водительского удостоверения.
В отношении правонарушителей составили административные материалы за езду в состоянии опьянения. Любителям поездок подшофе грозит штраф в размере 45 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.
За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения водителей ожидает уже уголовная ответственность.
«Уважаемые водители! Алкоголь и руль несовместимы. Даже одна рюмка может сделать вас убийцей. Не ждите, когда остановит экипаж ДПС — остановитесь сами. Возьмите такси, позвоните трезвому другу, оставайтесь ночевать в гостях», — дали рекомендации красноярцам в ГУ МВД.
Напомним, ранее в Красноярске сотрудники полка ДПС задержали 51-летнюю женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения уснула за рулем и врезалась в светофор.
