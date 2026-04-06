25 соотечественников переехали в Приморье из-за рубежа за два месяца

Всего с 2006 года в Приморье переехали более 20 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Приморский край продолжает принимать соотечественников из-за рубежа. За первые два месяца 2026 года в регион прибыло 25 участников государственной программы переселения. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Большинство новых жителей традиционно выбирают для жизни крупные города — Владивосток, Артём, Уссурийск, Находку и Спасск-Дальний, где легче найти работу и адаптироваться к новым условиям.

Программа, инициатива создания которой принадлежит Президенту России, за время действия в Приморье помогла обрести новый дом почти 21 тысяче человек. Почти 80% переселенцев — люди трудоспособного возраста с профессиональным образованием, что способствует развитию экономики региона. В 2027 году в Артеме планируют открыть современный центр временного размещения для участников программы и их семей.

«Программа добровольного переселения соотечественников — это возможность развивать Приморский край в самых разных отраслях экономики. Участники программы и члены их семей обращаются в кадровые центры “Работа России” для получения мер адаптационной поддержки и поиска работы», — отметил министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.

Ранее «КП» писала, что общественные наблюдатели проверили ход ремонта в детских учреждениях во Владивостоке.