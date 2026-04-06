25 соотечественников переехали в Приморье из-за рубежа за два месяца

Программа, инициатива создания которой принадлежит Президенту России, за время действия в Приморье помогла обрести новый дом почти 21 тысяче человек. Почти 80% переселенцев — люди трудоспособного возраста с профессиональным образованием, что способствует развитию экономики региона. В 2027 году в Артеме планируют открыть современный центр временного размещения для участников программы и их семей.