25 соотечественников переехали в Приморье из-за рубежа за два месяца

Приморский край продолжает принимать соотечественников из-за рубежа. За первые два месяца 2026 года в регион прибыло 25 участников государственной программы переселения. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Большинство новых жителей традиционно выбирают для жизни крупные города — Владивосток, Артём, Уссурийск, Находку и Спасск-Дальний, где легче найти работу и адаптироваться к новым условиям.
Программа, инициатива создания которой принадлежит Президенту России, за время действия в Приморье помогла обрести новый дом почти 21 тысяче человек. Почти 80% переселенцев — люди трудоспособного возраста с профессиональным образованием, что способствует развитию экономики региона. В 2027 году в Артеме планируют открыть современный центр временного размещения для участников программы и их семей.
«Программа добровольного переселения соотечественников — это возможность развивать Приморский край в самых разных отраслях экономики. Участники программы и члены их семей обращаются в кадровые центры “Работа России” для получения мер адаптационной поддержки и поиска работы», — отметил министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий.
Ранее «КП» писала, что общественные наблюдатели проверили ход ремонта в детских учреждениях во Владивостоке.