Нижегородский подросток разрисовал вагон электрички

Его ждёт штраф и беседа с комиссией.

Источник: Комсомольская правда

В конце марта сотрудники полиции задержали 17-летнего молодого человека, который разрисовал граффити вагон электрички в районе проходной Масложиркомбината. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте.

На месте происшествия оперативники изъяли личные вещи злоумышленника и банки из-под краски. Юный граффитист признал свою вину.

В отношении него составлен протокол по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Ему грозит административный штраф. Кроме того, материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства.

Транспортные полицейские призывают родителей и законных представителей подростков быть внимательнее, если их дети увлекаются граффити.

Нанесение рисунков на подвижной состав или мосты квалифицируется как вандализм (статья 214 УК РФ). Уголовная ответственность за это наступает уже с 14 лет и предусматривает до трёх лет лишения или ограничения свободы. Кроме того, правонарушителям или их родителям придётся возмещать причинённый железной дороге ущерб.