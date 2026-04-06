Нижегородский подросток разрисовал вагон электрички

Нанесение рисунков на подвижной состав или мосты квалифицируется как вандализм (статья 214 УК РФ). Уголовная ответственность за это наступает уже с 14 лет и предусматривает до трёх лет лишения или ограничения свободы. Кроме того, правонарушителям или их родителям придётся возмещать причинённый железной дороге ущерб.