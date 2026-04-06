В Роспотребнадзоре рассказали, как добрать ежедневную норму витамина С

Роспотребнадзор напоминает о необходимости регулярно получать витамин С для поддержания здоровья. Этот микроэлемент необходим для нормального функционирования организма. передаёт рекомендации ведомства 450media.ru.
Витамин С — это мощный антиоксидант, который помогает укрепить иммунную систему. Он также играет важную роль в развитии и поддержании здоровья различных тканей, таких как кожа, дёсны, кровеносные сосуды, кости и зубы. Аскорбиновая кислота способствует быстрому заживлению ран и помогает организму справляться с негативным воздействием бактерий, вирусов и стрессов.
Человеческий организм не способен самостоятельно синтезировать или накапливать витамин С, поэтому его необходимо получать с пищей. Рекомендуемая суточная норма для взрослых составляет около 90 мг. Это количество можно получить, например, из 225 граммов лимонов, 50 граммов чёрной смородины, 150 граммов киви, 100 граммов квашеной капусты или болгарского перца.
Медики рекомендуют увеличить потребление витамина С в следующих случаях:
Во время беременности и кормления грудью.
При проживании в холодных регионах.
При работе в условиях, связанных с вредными факторами, включая воздействие химических веществ и курение.
Основным источником витамина С являются растительные продукты: шиповник, сладкий перец, смородина и облепиха — лидеры по содержанию; яблоки, ананасы, киви и цитрусовые; петрушка и укроп; брюссельская, цветная и белокочанная капуста (особенно много витамина С в квашенной капусте). Картофель и помидоры также содержат этот витамин.