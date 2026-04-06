В Роспотребнадзоре рассказали, как добрать ежедневную норму витамина С

Основным источником витамина С являются растительные продукты: шиповник, сладкий перец, смородина и облепиха — лидеры по содержанию; яблоки, ананасы, киви и цитрусовые; петрушка и укроп; брюссельская, цветная и белокочанная капуста (особенно много витамина С в квашенной капусте). Картофель и помидоры также содержат этот витамин.