В Омске наградили лучших сотрудников предварительного следствия

В Управлении МВД России по Омской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 63-й годовщине образования следственных подразделений. Об этом в понедельник, 6 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Генерал-майор полиции Вадим Болотов поздравил сотрудников с профессиональным праздником, пожелав им благополучия, крепкого здоровья, стойкости и терпения в службе.
Следственные подразделения ежедневно решают сложные задачи по расследованию преступлений и борьбе с криминалом. В 2025 году в производстве омских следователей находилось более 10 тысяч уголовных дел, из которых свыше 4 тысяч — тяжкие преступления. Благодаря их работе к уголовной ответственности привлечены 2 200 фигурантов, а материальный ущерб, возмещённый по итогам расследований, составил более 632 миллионов рублей.
За профессионализм и добросовестное исполнение служебного долга отличившиеся сотрудники были отмечены ведомственными наградами. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов службы. Полковник полиции в отставке Анатолий Логвиненко подчеркнул, что следственные подразделения всегда отличались преемственностью поколений, передачей опыта молодым сотрудникам и сплоченностью коллектива.