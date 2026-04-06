Озвучена дата прощания с основателем гуманитарного факультета ОмГТУ

Отмечается, что Владилен Бернацкий работал в университете с 1966 по 2025 годы. В 1993 году он выступил основателем факультета гуманитарного образования, а спустя 5 лет возглавил его. На руководящей должности Заслуженный работник высшей школы провел около 7 лет. Наряду с этим, в период с 1976 по 2014 год он являлся заведующим кафедрой философии и социальных коммуникаций ОмГТУ.