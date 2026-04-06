Озвучена дата прощания с основателем гуманитарного факультета ОмГТУ

В понедельник, 6 апреля 2026 года, представители кафедры «История, философия и социальные коммуникации» ОмГТУ сообщили о тяжелой утрате: в возрасте 90 лет скончался профессор, доктор философских наук Владилен Бернацкий, трудившийся в вузе порядка 59 лет.
Отмечается, что Владилен Бернацкий работал в университете с 1966 по 2025 годы. В 1993 году он выступил основателем факультета гуманитарного образования, а спустя 5 лет возглавил его. На руководящей должности Заслуженный работник высшей школы провел около 7 лет. Наряду с этим, в период с 1976 по 2014 год он являлся заведующим кафедрой философии и социальных коммуникаций ОмГТУ.
Основным направлением научной деятельности Владилена Осиповича Бернадского являлась социальная философия, им подготовлены труды о формах собственности, механизмах управления, гуманитарном типе мышления.
Озвучено, что в последний путь Владилена Осиповича Бернадского проведут во вторник, 7 апреля 2026 года. Мероприятие пройдет в ритуальном зале по адресу 10 лет Октября, 208 В с 12:00 до 13:00.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Владилена Осиповича Бернадского.