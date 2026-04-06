В Екатеринбурге уничтожили 1,4 тысячи зараженных цветов из Армении

В Свердловской области 4 апреля 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали поставку 1,4 тысячи лизиантусов, которые пришли в Екатеринбург из Армении. Цветы доставили авиатранспортом.
— В отношении ввезенной подкарантинной продукции проведены мероприятия фитосанитарного контроля, по результатам которых выявлен карантинный объект — пупарии табачной белокрылки, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В связи с обнаружением вредителя всю партию цветов не пустили к продаже на территории Свердловской области. Более того, согласно карантинному законодательству, все зараженные табачной белокрылкой лизиантусы были уничтожены.