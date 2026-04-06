В селе Новый Некоуз в Ярославской области до конца года облагородят парк

Благоустройство парка в селе Новый Некоуз Ярославской области планируют завершить до конца года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В этом году специалистам предстоит обустроить тротуары, вымощенные плиткой, в зонах отдыха сделают деревянный настил и установят дополнительные скамейки. Пространство украсят декоративными светящимися шарами и столбами освещения с возможностью регулировки цветовой температуры.
«На месте парка в Новом Некоузе еще несколько лет назад был пустырь, а теперь — современное пространство с пешеходными дорожками, освещением и облагороженным прудом. В рамках первого этапа обустроена интерактивная тропа “Ситский кот”, установлены оригинальные скамейки и пергола у воды», — отметил Михаил Евраев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.