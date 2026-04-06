В нижегородской больнице № 13 отремонтируют ангиограф

В Нижнем Новгороде заключили контракт на ремонт ангиографической установки в городской больнице № 13. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
На восстановление аппарата выделили почти 36 миллионов рублей. У исполнителя есть два месяца, чтобы заменить рентгеновскую трубку и провести калибровку систем. После этого эксперты выдадут заключение о готовности оборудования к работе.
Ангиограф позволяет врачам проводить операции через небольшой прокол в бедре. По словам Никонова, такая установка превращает сложную хирургию в высокоточную манипуляцию и помогает предотвращать инсульты и инфаркты.
Напомним, ранее нижегородские врачи сделали пересадку сразу двух органов. Подобные вмешательства относятся к категории редких даже на федеральном уровне.