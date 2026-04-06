За неделю жители Калининградской области перевели телефонным мошенникам более 4.7 млн рублей

Калининградцы продолжают верить незнакомцам и попадаются на удочку мошенников. Только за минувшую неделю от преступных действий дистанционных аферистов пострадали шесть жителей области, которые лишились более 4.7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что больше всех потеряла пенсионерка из Гурьевского района — мошенникам она, поверив в историю про пресловутый «безопасный счет», перевела 1.2 млн рублей.
В числе жертв оказались также две студентки и пенсионеры из Калининграда, домохозяйка из Гурьевска, санитарка из Багратионовского района.