Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю жители Калининградской области перевели телефонным мошенникам более 4.7 млн рублей

От действий аферистов пострадали шесть человек.

Калининградцы продолжают верить незнакомцам и попадаются на удочку мошенников. Только за минувшую неделю от преступных действий дистанционных аферистов пострадали шесть жителей области, которые лишились более 4.7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что больше всех потеряла пенсионерка из Гурьевского района — мошенникам она, поверив в историю про пресловутый «безопасный счет», перевела 1.2 млн рублей.

В числе жертв оказались также две студентки и пенсионеры из Калининграда, домохозяйка из Гурьевска, санитарка из Багратионовского района.