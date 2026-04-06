Смертельное ДТП произошло в поселке на юго-востоке Красноярского края

Один человек погиб и один пострадал в ДТП с участием двух легковушек в Ирбейско-Саянском округе Красноярского края.
Все случилось сегодня утром в поселке Степановка на улице Центральная. По предварительной информации ГАИ, 63-летний водитель автомобиля «Хонда» двигался по встречной полосе и допустил лобовое столкновение с «Тойотой» под управлением 71-летнего мужчины.
В результате аварии водитель «Тойоты» скончался. Второго автомобилиста с травмами госпитализировали.
Другие обстоятельства устанавливаются.
