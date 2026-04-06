Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев. Досье

В 1999—2000 гг. был консультантом аппарата, обеспечивающего работу заместителей Губернатора Красноярского края. С 2001 по 2017 год занимал пост заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Красноярского края. В 2018 году стал председателем Региональной энергетической комиссии Красноярского края. С 2018 по 2021 год работал первым заместителем министра тарифной политики Красноярского края. С декабря 2021 года по октябрь 2023 года занимал должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. С 18 октября 2023 года — министр тарифной политики Красноярского края.