Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев. Досье

СК сообщил, что на чиновника возбудили уголовное дело.
Ананьев Александр Александрович родился 24 июля 1970 года в поселке Новобирюсинск Иркутской области.
В 1991 году окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе по специальности «Инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники», а в 1999 году — Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
С 1987 по 1991 год проходил службу в Вооруженных Силах, после чего до 1992 года был командиром взвода в/ч 31965.
Трудовая деятельность Ананьева включает работу помощником Манского районного военного комиссара, помощником начальника 2-го отделения Советского районного военного комиссариата города Красноярска (1992 г.).
С 1993 по 1997 год занимал должность ведущего специалиста Управления Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Красноярскому краю. В 1997 году перешел в АКБ «СБС — Агро», где работал специалистом отдела экономической защиты, руководителем группы защиты финансово-хозяйственной деятельности.
В 1999—2000 гг. был консультантом аппарата, обеспечивающего работу заместителей Губернатора Красноярского края. С 2001 по 2017 год занимал пост заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Красноярского края. В 2018 году стал председателем Региональной энергетической комиссии Красноярского края. С 2018 по 2021 год работал первым заместителем министра тарифной политики Красноярского края. С декабря 2021 года по октябрь 2023 года занимал должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. С 18 октября 2023 года — министр тарифной политики Красноярского края.
За что на Ананьева возбудили уголовное дело?
6 апреля 2026 года стало в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в отношении Ананьева возбуждено уголовное дело. Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере — 10 миллионов рублей.
По версии следствия, в августе 2022 года, занимая пост министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, Ананьев получил предложение от владельца энергетической компании. За вознаграждение в 10 миллионов рублей он согласился оказать помощь предприятию в получении статуса территориальной сетевой организации, что позволило бы компании зарабатывать на передаче электроэнергии по льготным тарифам.
В ноябре 2022 года Ананьев получил первую часть взятки — 5 миллионов рублей, после чего компания добилась нужного статуса и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год. Дело возбуждено на основании материалов краевого УФСБ. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.