Маршрут Дзержинск — Нижний Новгород изменится со следующего понедельника

Автобусы маршрута № 401 «Дзержинск (8-й микрорайон) — Нижний Новгород (ТПУ “Канавинский”) будут осуществлять заезд на вокзал с 13 апреля. В связи с этим на нем появятся новые остановочные пункты, сообщается в группе “Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС” во “ВКонтакте”.
Среди новых остановок — «Больница 13», «Вокзал» и «Улица Урицкого». Пассажирам рекомендуют учитывать обновленную схему движения при планировании поездок.
«Изменения внедряются для повышения удобства пассажиров и обеспечат более комфортный доступ к ключевым транспортным узлам», — рассказали в ЦРТС.
