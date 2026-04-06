Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнес Рязанской области принял участие в строительно-интерьерной выставке

Гостям продемонстрировали проекты в сфере ландшафтного дизайна.

Предприятия Рязанской области презентовали свою продукцию на международной строительно-интерьерной выставке MosBuild, сообщили в региональном агентстве развития бизнеса. Поддержку для участия в подобных событиях компаниям оказывают по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

На стенде Рязанской области потенциал региона представили Торговый дом «Виенто», который занимается изготовлением вентиляционного оборудования, производитель комплектующих для плоской кровли «Фахманн Руссланд», а также «ИПРо», «Ренессанс-проект», «Техмашпром», «Ремаркет», «Лига-Флекс» и другие представители строительной отрасли. Гостям продемонстрировали встраиваемые батуты и проекты в сфере ландшафтного дизайна, приборы для системы «Умный дом» и автономного электроснабжения, интерьерное и архитектурное стекло, изделия из полимеров.

«Для экспортеров это хорошая возможность найти новых деловых партнеров, узнать современные тренды и получить актуальную отраслевую информацию. В этом году предприятия региона при содействии агентства посетят не менее 30 международных выставок», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова в своей соцсети.

MosBuild — крупнейшая международная строительно-интерьерная выставка в России, СНГ и Восточной Европе. Каждый год она объединяет более 80 тыс. посетителей и свыше 1 тыс. компаний-участников. В 2026-м мероприятие прошло с 31 марта по 3 апреля. Экспозиция заняла три павильона центра «Крокус Экспо» по 16 тематическим разделам. Среди них — современные материалы, инструменты, технологии и интерьерные решения для строительства, отделки и декора.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

