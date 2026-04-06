В перинатальном центре Уфы запустили программу дородовой подготовки

Авторскую программу дородовой подготовки «Амалтея» запустили в женской консультации № 2 городского перинатального центра Уфы, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Подчеркивается, что данная программа запатентована и утверждена Минздравом России. Ее назначают беременным после консультации со специалистом. Женщин будут готовить к родам с учетом всех индивидуальных особенностей. Их, например, научат правильно дышать и расслабляться во время схваток, чтобы минимизировать боль. Разработанная методика позволит сократить длительность родов в среднем на 2 часа, снизить тревожность и ускорить процесс восстановления здоровья мам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.