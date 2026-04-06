В перинатальном центре Уфы запустили программу дородовой подготовки

Подчеркивается, что данная программа запатентована и утверждена Минздравом России. Ее назначают беременным после консультации со специалистом. Женщин будут готовить к родам с учетом всех индивидуальных особенностей. Их, например, научат правильно дышать и расслабляться во время схваток, чтобы минимизировать боль. Разработанная методика позволит сократить длительность родов в среднем на 2 часа, снизить тревожность и ускорить процесс восстановления здоровья мам.