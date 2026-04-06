Директора фирмы в Волгограде судят за поддельные ветпрепараты на 20 млн

Руководительница организации производила и продавала незарегистрированные лекарства для животных.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области завершилось масштабное расследование уголовного дела: директор коммерческой организации предстанет перед судом. Её обвиняют в незаконном производстве и продаже незарегистрированных ветеринарных лекарств, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

По версии следствия, руководительница компании, которая специализировалась на ветеринарной деятельности и имела лицензию на торговлю ветпрепаратами, организовала целую схему. В период с 2023 по 2024 год, движимая корыстными мотивами, она наладила производство и сбыт препаратов, которые не прошли государственную регистрацию и не были включены в официальный реестр лекарственных средств для животных.

На территории предприятия по её указанию изготавливали и распространяли эти незарегистрированные ветеринарные препараты. При этом обязательную экспертизу качества и процедуру государственной регистрации лекарств не проводили, и руководство организации даже не пыталось их легализовать. Выручка с продажи опасных препаратов достигла 20 миллионов рублей.

Теперь расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.