Директора фирмы в Волгограде судят за поддельные ветпрепараты на 20 млн

По версии следствия, руководительница компании, которая специализировалась на ветеринарной деятельности и имела лицензию на торговлю ветпрепаратами, организовала целую схему. В период с 2023 по 2024 год, движимая корыстными мотивами, она наладила производство и сбыт препаратов, которые не прошли государственную регистрацию и не были включены в официальный реестр лекарственных средств для животных.