В Ростове ищут нарушителей запрета на съемку БПЛА и работы ПВО

В Ростовской области с августа прошлого года запрещено снимать и фотографировать атаки дронов, а также средства противовоздушной обороны.

В Ростовской области с августа прошлого года запрещено снимать и фотографировать атаки дронов, а также средства противовоздушной обороны. Как передает Привет-Ростов, под ограничения попадают и военные объекты вместе с местами дислокации армейских подразделений. За распространение подобных материалов в Интернете нарушителям грозит серьезные штрафы.

Власти Ростовской области напомнили, что сотрудники МВД и Росгвардии проверяют публикации в различных соцсетях. При выявлении подобного контента специалисты фиксируют IP-адрес и учётную запись, после чего через обращение к платформе устанавливают владельца, а также направляют запрос интернет-провайдеру.

В случае обнаружения места падения БПЛА жителям региона посоветовали незамедлительно позвонить по номеру 112, в полицию или сообщить военным. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Обычные граждане заплатят от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч, а организации — от 200 до 400 тысяч. В особо серьёзных ситуациях видеосъёмка атак БПЛА может попасть под статью 275 Уголовного кодекса как госизмена.

Напомним, что в Волгоградской области действует запрет на публикацию в Сети фото и видео, на которых запечатлены как сами прилеты, так и их последствия. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. За ситуацией в Волгограде и населенных пунктах Волгоградской области следят силовики — сотрудники региональных УФСБ России, ГУ МЧС и МВД, Росгвардии.

