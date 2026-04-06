В Перми изменились цены на речные прогулки на катамаране

Новые тарифы и расписание прогулок на электрокатамаране «ЭкоходЪ-2» опубликовали на сайте компании «Водоходъ».
Стоимость часовой прогулки зависит от дня недели и выбранного тарифа.
С понедельника по четверг:
Стандартный тариф — 1400 рублей;
Льготный тариф — 1000 рублей;
Тариф «Комфорт» — 1600 рублей.
С пятницы по воскресенье:
Стандартный тариф — 1600 рублей;
Льготный тариф — 1300 рублей;
Тариф «Комифорт» — 1800 рублей.
По будням судно выходит в рейс 1−2 раза, по выходным — 4−5 раз. Дважды в неделю, по пятницам и субботам, организуют рейс с музыкой — билет от 2000 рублей. Совместный проект с филармонией «Триумф» — рейс «Музыка на воле» — обойдётся в 3500 рублей.