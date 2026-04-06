Два рейса на прилет и один на вылет задерживают в нижегородском аэропорту

Время перенесли для полета в Самару.

В нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова задерживают три рейса: два на прилет и один на вылет. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани 6 апреля.

Время переназначили по направлению Нижний Новгород — Самара. Вместо 9:30 пассажиры отправятся по указанному маршруту только в 15:15. Кроме того, в Нижний Новгород с опозданием прибудут лайнеры из Екатеринбурга и Сочи.

Ранее мы писали, что рейсы снова свяжут Нижний Новгород и Сухум. Возобновление авиасообщения запланировано на 25 мая.

Напомним, что нижегородский аэропорт открыл 23 направления в весенне-летний период.