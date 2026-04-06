В Адыгее в ауле открыли отделение микрохирургии глаза

Отделение микрохирургии глаза № 2 Адыгейской республиканской клинической больницы начало работу в ауле Кошехабль, сообщил глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов в своих социальных сетях. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Отделение оснастили всем необходимым оборудованием. В частности, туда закупили факоэмульсификатор, автоматический рефрактометр, УЗИ-аппарат и электронный тонометр. С помощью современной техники специалисты будут проводить сложные вмешательства, диагностику и лечение катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.
«Эти виды медицинской помощи очень востребованы. Теперь жители Кошехабльского, Гиагинского и Шовгеновского районов будут обращаться в новое отделение, им не нужно будет ехать в Майкоп. Также услугами офтальмологов могут воспользоваться жители близлежащих районов Краснодарского края», — уточнил Кумпилов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.