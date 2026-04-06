Александр Беглов: Тактовые электрички запустили между Петербургом и Гатчиной

В утренний час пик с 5:55 до 8:55 поезда будут ходить от Гатчины в сторону Петербурга каждые полчаса. Вечером с 16:50 до 18:50 — в обратном направлении. Губернатор Александр Беглов отметил, что запуск такта позволит удовлетворить растущий спрос. В Ленобласти строят много нового жилья, и жителям соседнего региона нужно быстро и удобно добираться до работы в Петербурге.