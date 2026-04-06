Александр Беглов: Тактовые электрички запустили между Петербургом и Гатчиной

С 6 апреля между Петербургом и Гатчиной запустили пригородные поезда по тактовой схеме. Это шестой такой маршрут из Северной столицы. На линии Балтийский вокзал — Гатчина-Балтийская в будние дни добавили дополнительные пары электричек.
В утренний час пик с 5:55 до 8:55 поезда будут ходить от Гатчины в сторону Петербурга каждые полчаса. Вечером с 16:50 до 18:50 — в обратном направлении. Губернатор Александр Беглов отметил, что запуск такта позволит удовлетворить растущий спрос. В Ленобласти строят много нового жилья, и жителям соседнего региона нужно быстро и удобно добираться до работы в Петербурге.
— Спрос на электрички в направлении Гатчины постоянно растет. За 2025 год пассажиропоток увеличился почти на 5%. Поездка по железной дороге занимает в среднем час, тогда как на машине в часы пик — больше полутора часов, — предает слова губернатора Петербурга Александра Беглова пресс-служба Смольного.
Тактовое движение в Петербурге развивают с декабря 2022 года. Первый маршрут запустили до Павловска от Витебского вокзала. Позже такт организовали до Ораниенбаума, Красного Села, Мельничного ручья и Сестрорецка. На всех маршрутах поезда ходят с интервалом от 10 до 30 минут. С момента запуска ими воспользовались около 100 млн пассажиров.