США и Иран обсуждают 45-дневное перемирие — СМИ

Соединённые Штаты и Иран обсуждают возможность ввести режим прекращения огня на 45 дней, который может стать шагом к завершению конфликта. Об этом Axios пишет в понедельник, 6 апреля.
45-дневное прекращение огня рассматривается как первый этап возможной двухступенчатой сделки. Предполагается, что за время перемирия стороны попытаются договориться о полном завершении конфликта. Если переговоры затянутся, срок прекращения огня могут продлить.
Пресса писала, что президент США Дональд Трамп не исключает прекращения боевых действий против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в основном закрытым.