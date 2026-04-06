Нижегородцев приглашают на всероссийский субботник 17 апреля

17 апреля в Нижнем Новгороде состоится всероссийский субботник. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.
На субботник приглашаются сотрудники производств, волонтеры, предприниматели, жители региона и все желающие. В Нижнем Новгороде мероприятие пройдет на Мещерском озере. В 11:00 всех участников соберут у ФОКа «Мещерский».
Отходы вывезет региональный оператор «Нижэкология-НН». Помимо этого для участников подготовят интерактивные зоны.
Нижегородцев, желающих присоединиться к акции, просят следить за новостями на официальных страницах областного Минэкологии.
