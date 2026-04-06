В Краснодарском крае газифицируют хутор Курбацкий

Новый газопровод будет обслуживать около 600 жителей.

Хутор Курбацкий в Краснодарском крае обеспечат надежным газоснабжением, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Такая работа способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Общая протяженность нового газопровода превысит 4,5 км. Объект будет обслуживать около 600 жителей населенного пункта, а также фельдшерско-акушерский пункт, музей и клуб.

«По газификации хутора Курбацкого уже есть готовый проект с экспертизой, поэтому работы нужно ускорить — перенести старт с 2028 на 2027 год. Также важно контролировать эту ситуацию и в других населенных пунктах в целом по краю. Если рядом подключен газ, то такие хутора и поселки необходимо газифицировать в первоочередном порядке», — подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

