В Красноярске полицейские пресекли смертельно опасные игры юных зацеперов

В Красноярске инспекторы по делам несовершеннолетних Сибирского линейного управления МВД России во время рейда остановили подростков, которые катались на внешних элементах вагонов электропоездов. Юных зацеперов поймали на перегоне Овинный — Мясокомбинат. Они снимали друг друга на видео, забираясь на сцепки и другие части вагонов, не задумываясь о смертельном риске. В отношении родителей несовершеннолетних смельчаков составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей. Родителей призывают напомнить детям о правилах безопасности на железной дороге. Очевидцев рискованных игр, просят немедленно сообщить об этом работникам железнодорожного транспорта или в транспортную полицию. За подобные трюки предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей или уголовная ответственность по статье 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств), уточняют в управлении на транспорте МВД России по СФО.